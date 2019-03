Kátia Aveiro vai ser mãe pela terceira vez e já revelou que vem aí uma menina. Esta segunda-feira, através das redes sociais, a artista decidiu brincar com a situação e partilhou uma fotografia de Dolores Aveiro com Eva, uma das filhas de Cristiano Ronaldo.

"Como assim avó? Vou ter que dividir as minhas coisas com mais uma prima que vem aí?", escreveu a irmã de CR7 na legenda da imagem partilhada no Instagram.

Recorde-se que a artista já tem dois filhos, fruto de uma relação anterior – Rodrigo e José Dinis.