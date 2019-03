Dois minutos foram suficientes para salvar a vida a homem que ia apanhar voo da Ethiopian Airlines

Antonis Mavropoulos e Ahmed Khalid são dois homens de sorte. No passado domingo deveriam ter embarcado no avião da Ethiopian Airlines que caiu com 149 passageiros e oito tripulantes a bordo.

O presidente da International Solid Waste Association, uma associação sem fins lucrativos, Antonis Mavropoulos, recorda ter ficado incomodado com o facto de não lhe ter sido facilitado o acesso à porta de embarque, a fim de ainda poder apanhar o voo que o levaria até Nairóbi, onde iria participar na IV Assembleia Ambiental das Nações Unidas.

“O agente disse-me para não protestar, mas para rezar a Deus porque tinha sido o único passageiro a não embarcar no ET 302 que estava desaparecido", afirmou o grego na sua página na rede social Facebook, que perdeu o voo devido a um atraso de apenas dois minutos.

No entanto, poderá não ter sido o único. Também Ahmed Kalid declarou que deveria ter embarcado no mesmo avião e que só não o fez devido a um atraso num voo de ligação, oriundo do Dubai, com destino a Adis Abeba. Em declarações ao canal de televisão sul africano eNCA, afirmou que "toda a gente estava a perguntar à tripulação o que estava a acontecer até que um passageiro viu no seu telemóvel que o primeiro avião se tinha despenhado, seis minutos depois de ter descolado".

De recordar que o avião da Ethiopian Airlines descolou no passado domingo de manhã de Adis Abeba com destino a Nairóbi. No entanto, caiu seis minutos após levantar voo, matando as 157 pessoas que se encontravam a bordo.