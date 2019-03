Explosão em conduta de gás faz três feridos em Lisboa

Na tarde desta segunda-feira, uma explosão numa conduta de gás na rua Filipe Folque, em Lisboa, fez três feridos, sendo que um deles se encontra em estado grave.

As duas vítimas que ficaram apenas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital São José, em Lisboa. Já a vítima que se encontra em estado grave deverá ainda ser transportada para o Hospital de Coimbra ou do Porto, escreve o Correio da Manhã.

O incidente ocorreu devido a obras que decorriam naquela zona da cidade.