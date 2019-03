Aeroporto Francisco Sá Carneiro distinguido com novo prémio europeu

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, conquistou o prémio de melhor aeroporto da Europa em 2018, na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros.

“O Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi uma vez mais distinguido pelo Airports Council International (…) conquistando um prémio de grande relevância, o de melhor aeroporto da Europa em 2018, na categoria de cinco a 15 milhões de passageiros”, lê-se num comunicado da ANA- Aeroportos de Portugal, citado pela agência Lusa.

O prémio é atribuído pela Airport Service Quality Survey (ASQ) e tem como base um estudo da Airport Service Quality Survey (ASQ). Para os resultados, os passageiros preencheram questionários onde opinaram sobre 34 indicadores, como por exemplo os serviços de atendimento do aeroporto, os tempos de espera, cortesia dos funcionários, limpeza e conforto.

Esta não é a primeira vez que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro recebe uma distinção. Em 2017, o aeroporto já tinha recebido o prémio de segundo melhor da Europa, na categoria de mais de 2 milhões de passageiros por ano.

“Foi com orgulho que soubemos que uma vez mais fomos escolhidos pelos nossos passageiros como um dos melhores aeroportos da Europa. Este é o nosso 12º prémio nos últimos 13 anos, consolidando o Aeroporto do Porto nos mais elevados níveis de excelência internacionais”, disse Thierry Ligonnière, diretor executivo da ANA Aeroportos de Portugal, citado pela agência Lusa.

"Estes prémios são o reconhecimento do trabalho que a equipa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro realiza diariamente junto dos passageiros e de todos os seus parceiros", acrescentou Fernando Viera, diretor do aeroporto, no mesmo comunicado.

Atualmente o Aeroporto Francisco Sá Carneiro conta com ligações diretas a 79 cidades e atingiu, em 2018, os 11.9 milhões passageiros - o que representa um crescimento de 10.7% face a 2017.