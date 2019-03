Se ouviram rumores sobre onde o Joel possa estar entrem em contacto com a Polícia de Sussex"

A família de um britânico que está desaparecido em Portugal há cerca de oito meses lançou, esta segunda-feira, um apelo público divulgado através de canais de informação, revelaram as autoridades britânicas, que estão a trabalhar em conjunto com a Polícia Judiciária portuguesa.

"Nós sabemos que alguém deve saber alguma coisa. Por favor, se souberem de alguma coisa, se ouviram rumores sobre onde o Joel possa estar, se viu o Joel, que foi a última pessoa a vê-lo, por favor entre em contacto com a Polícia de Sussex e diga o que sabe", apelou a mãe do britânico, Joel Eldridge.

O apelo, feito em vídeo, foi divulgado através da página de Internet da Polícia do condado de Sussex.

O britânico de 30 anos mudou-se para Portugal em janeiro de 2018, onde se encontrava a trabalhar na localidade de Macieira, no concelho da Sertã. Ao longo do tempo manteve sempre contacto com a família e amigos, até que em julho do mesmo ano deixou de falar com toda a gente, sem nunca dar justificações. Até hoje, nada de sabe acerca do seu paradeiro.

Vários detetives da Equipa de Crimes Graves da região de Surrey e Sussex estão a trabalhar em colaboração com a Polícia Judiciária, e já se deslocaram a Portugal, uma vez que consideram a hipótese de este estar morto.

"As nossas investigações, em apoio às dos investigadores portugueses, levam-nos a crer que o Joel sofreu nas mãos de outros quando estava em Portugal", assumiu esta segunda-feira o inspetor-chefe da polícia britânica, Chris Friday, através de um comunicado enviado à agência Lusa.