Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica

Um cidadão estrangeiro, detido por crimes de violência doméstica, ficou em prisão preventiva. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

De acordo com uma nota publicada pela PGDL no seu site oficial, o arguido é casado com a vítima e têm um filho em comum. A mesma nota refere que “desde 2018 que a agride, física e psicologicamente, por vezes, na presença do filho menor".

Segundo a PGDL, depois do primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva por existirem perigos de fuga e atividade criminosa.

O processo não está em Segredo de Justiça.