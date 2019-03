Leonor Poeiras reage a críticas a novo programa da TVI

Este domingo estreou na TVI o programa ‘Quem Quer Casar com o Meu Filho?’ e as reações negativas têm surgido ao longo desta segunda-feira nas redes sociais. Vários telespetadores fizeram questão de deixar as suas opiniões na Internet, mas também várias personalidades como Ana Garcia Martins, autora do blogue ‘A Pipoca Mais Doce’, e o ator Jorge Corrula.

Leonor Poeiras, a apresentadora escolhida para apresentar o formato, recorreu às redes sociais para responder às críticas.

"A todos os que assistiram à estreia e gostaram, muito obrigada; a todos os que assistiram e não gostaram.. obrigada também por terem visto o programa com essa curiosidade toda!", começou por escrever a apresentadora numa publicação no Instagram.

“E finalmente a todos os que viram e se chocaram por me associar a este formato (precisamente porque todos sabem que sou feminista).. alguma vez eu aceitaria apresentar um programa que trata a mulher como um objeto?”, questionou.

“Se tiverem curiosidade acompanhem este novo programa - VAMOS MUDAR MENTALIDADES! Que pena que ninguém tenha pensado no twist que este programa vai ter! É por isso que estou super entusiasmada! Vem daí muita coisa inesperada e surpreendente, acreditem! Obrigada por todo o feedback”, concluiu.

De recordar que as críticas estão a ser feitas tanto ao novo programa da TVI - ‘Quem Quer Casar com o Meu Filho?’ -, como ao da SIC – ‘Quem quer namorar com o agricultor?’.