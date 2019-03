EDP. Lucro cai em 2018 e estabelece mínimo na era Mexia

A EDP fechou as contas do ano passado com um lucro de 519 milhões de euros.

No fundo, falamos de menos 53% do que em 2017, o que representa o lucro mais baixo desde que António Mexia assumiu a liderança da empresa.

Com base nos resultados, apresentados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pode dizer-se que os valores foram muito pressionados pelos prejuízos históricos da operação da EDP em território nacional. O resultado líquido em Portugal foi negativo em 18 milhões de euros. “Os resultados da EDP estão materialmente afetados por fatores não recorrentes, tanto em 2017 como em 2018, o que distorce uma comparação em termos homólogos: em 2017, +268M de impacto total, largamente explicado pelo ganho de capital líquido obtido na reestruturação do portfólio e imparidades na P. Ibérica; em 2018, -€277M de impacto total, maioritariamente explicado por uma decisão administrativa com efeitos retroativos nos CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual)”.

Ao contrário do cenário no panorama nacional, o desempenho da EDP em 2018 é diferente no que diz respeito à EDP Renováveis e ao Brasil. Pode dizer-se que tiveram resultados positivos e que, de acordo com a empresa, foram mesmo os melhores de sempre: Melhoraram o seu resultado líquido em mais de 100 milhões de euros face a 2017.

Já em relação à dívida líquida, a EDP fechou as contas do ano passado com menos 3% do que em 2017: 13,5 mil milhões de euros. “A dívida líquida caiu de €13,9MM a Dez-17, para €13,5MM em Dez-18. O Cash flow orgânico recorrente gerado em 2018 (€1,2MM) mais que cobriu o pagamento de dividendos de 2017 (€0,7MM) e a redução de dívida líquida (€0,4MM)”.

Seja como for, os resultados apresentados em 2018 pela empresa liderada por António Mexia representam o primeiro prejuízo em Portugal em mais de 20 anos. Resumindo a informação comunicada à CMVM, segundo a elétrica, o resultado do ano passado justifica-se principalmente através da ausência de receitas extraordinárias e “elevada fiscalidade e decisões regulatórias adversas”. De acordo com a empresa, os impactos da fiscalidade e das mencionadas decisões regulatórias, avaliados em 672 milhões de euros, acabaram por condicionar fortemente também a atividade global da EDP.

O plano estratégico da empresa será apresentado esta terça-feira em Londres.