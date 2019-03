Cristina Ferreira reage a polémica sobre novo formato da SIC

Esta segunda-feira, Cristina Ferreira recebeu no seu programa a mãe de um dos participantes do formato da SIC

No último domingo estrearam os programas “Quem Quer Namorar Com Um Agricultor?”, na SIC e “Quem Quer Casar Com O Meu Filho?”, na TVI. No entanto, os formatos têm sido alvo de várias críticas e a própria Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu queixas contra os mesmos.

Esta segunda-feira, Cristina Ferreira recebeu no seu programa a mãe de um dos participantes do formato da SIC, a dona Zélia – conhecida por defender que queria para o filho uma mulher trabalhadora, que fosse boa dona de casa e soubesse cozinhar – e acabou por ser criticada pelos seguidores.

Através das redes sociais, a apresentadora reagiu e explicou a sua posição.

"Portugal não é Lisboa. Portugal não é urbe. Portugal é também campo, isolamento, tradição e solidão. Para perceberes o pensamento tens de perceber as condições. A minha tarefa é ajudar na mudança. Mas é também perceber a diferença. E saber que tudo muda, mas devagarinho. A Dona Zélia é um doce de senhora. Sem maldade. Apenas uma vida dura. E disse várias vezes: o que eu quero para o meu filho é alguém que o faça feliz. Não queremos todos?", escreveu na legenda de uma fotografia com a mãe do participante.