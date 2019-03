Florentino Pérez e um possível regresso de Ronaldo: “O Cristiano está onde está, e está muito bem”

Zidane foi esta segunda-feira anunciado como o novo técnico do Real Madrid e já teve a apresentação oficial no clube - ao qual regressa depois de ter renunciado ao cargo em maio de 2018.

Depois do regresso do técnico, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, acabou por ser questionado acerca de um possível regresso de Cristiano Ronaldo. Hipótese que rapidamente foi descartada.

“O Cristiano está onde está, e está muito bem”, disse o dirigente, citado pelo jornal espanhol Marca.

No entanto, questionado quanto a uma possível contratação de Kylian Mbappé, Florentino Pérez mostrou algum interesse.

“O Zidane, que é francês, poderia fazer algo com Mbappé”, respondeu com algum humor.

Quanto ao regresso de Zidane, o presidente do Real Madrid mostrou-se entusiasmado: “Zidane é um homem que provoca entusiasmo, não só em Espanha, como no mundo inteiro. Vi as notícias do estrangeiro e senti isso mesmo. Mas agora queremos acabar bem a temporada e preparar a próxima”, disse.