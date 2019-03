'Águias' empatam na Luz frente ao Belenenses SAD

O Benfica continua no primeiro lugar, mas com os mesmos 60 pontos que o FC Porto

O Benfica empatou esta segunda-feira (2-2) frente ao Belenenses SAD, no jogo que encerrou a 25.ª jornada da I Liga de futebol, e partilha agora a liderança com o FC Porto.

Depois de uma primeira parte sem golos, Jonas colocava o Benfica em vantagem e inaugurava o marcador aos 56 minutos, depois de um cruzamento de André Almeida.

Apenas 7 minutos depois, aos 63’, Samaris fazia o 2-0 na Luz.

No entanto, a vantagem do Benfica acabou por ser reduzida pouco tempo depois e o triunfo estava cada vez mais longe. Aos 68 minutos, Diogo Viana fazia o primeiro do Belenenses SAD e aos 70’ Kikas conseguia a igualdade.

O Benfica continua no primeiro lugar, mas com os mesmos 60 pontos que o FC Porto.