"Temos mérito neste empate. Há a tendência de tirar mérito às equipas que vêm pontuar ao Benfica"

O Benfica empatou esta segunda-feira (2-2), na Luz, frente ao Belenenses SAD. Silas descartou que o empate tenha resultado de erros dos ‘encarnados’ e destaca o mérito da equipa azul no empate.

"Se formos ver assim, então o primeiro golo do Benfica começa num erro do Licá. Isso é jogo, nós temos mérito neste empate. Há a tendência de tirar mérito às equipas que vêm aqui pontuar. Nós temos um orçamento reduzido por comparação com o Benfica, fazemos o jogo que fazemos e vem falar de erros defensivos do Benfica? Quais erros, não há golos sem erros. Há mérito do Belenenses em ter bola contra o primeiro classificado, com um estádio cheio de adeptos do adversário. Erros? O segundo golo é um erro forçado pelo Belenenses", disse o técnico do Belenenses, após a partida.

"Sabíamos que vínhamos aqui sofrer, não é uma equipa qualquer. Começámos muito bem, saídas com alguma facilidade, o Benfica percebeu como estávamos a jogar e adaptou-se. Passou a ser melhor, esteve por cima do jogo até fazer o 2-0. Voltámos a mudar, usámos três sistemas neste jogo, sempre a tentar sair para o ataque, mudámos e acabámos por fazer os golos”, acrescentou.

Depois deste empate, o Benfica continua no primeiro lugar, mas com os mesmos 60 pontos que o FC Porto. O Belenenses SAD ocupa o sétimo lugar da tabela com 37 pontos.