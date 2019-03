TAP cancelou voo para a Venezuela após companhia aérea espanhola ter sido atacada a tiro

A TAP viu-se ‘obrigada’ a cancelar um voo para Caracas, na Venezuela, que estava marcado para esta terça-feira, por considerar que “não estão reunidas as condições operacionais no aeroporto” da capital do país, avança o jornal Público.

À mesma publicação, a companhia aérea portuguesa explicou que vai “analisar muito de perto a evolução da situação para atempadamente decidir” sobre a realização do outro voo semanal, que deverá acontecer no próximo sábado.

A TAP informa ainda que o cancelamento do voo se deveu ao facto de uma tripulação da companhia aérea espanhola Air Europa ter sido, no passado domingo, atacada a tiro num hotel da capital venezuelana.