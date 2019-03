"Com 16 anos vinha de uma família bastante pobre. Não sabia que Lisboa estava à distância de duas horas”

Ricardinho, o jogador de futsal, foi o último entrevistado da revista Cristina e a apresentadora partilhou, na sua página do Instagram, um teaser da entrevista.

Durante a conversa com a apresentador de televisão da SIC, Ricardinho falou das suas origens e da forma como lutou para chegar onde chegou. "Com 16 anos, vinha de uma família bastante pobre. Não sabia nem que Lisboa estava à distância de duas ou três horas. Para mim ficava do outro lado do mundo", disse o jogador.

"Sofri bastante. Foram muitos meses sem ver a minha família. Mas com o tempo percebi que se queria ser profissional tinha de seguir", ouve-se ainda no vídeo partilhado por Cristina Ferreira.

"A coisa mais bonita que tenho é a humildade de saber de onde vim. Nunca me vou esquecer daqueles que me deram a mão quando não era ninguém", disse ainda o jogador, mostrando-se orgulhoso das suas origens.