Sociedade

12 de março 2019

SIC e TVI. “Há uma escolha de mulheres como se fossem gado”

“Quem Quer Casar Com o Meu Filho”, da TVI, e “Quem Quer Namorar Com o Agricultor”, da SIC, conquistaram os telespetadores, mas no meio de uma enxurrada de críticas