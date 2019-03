Ator Rahul Kohli revela que foi vítima de abusos sexuais na infância

O ator britânico Rahul Kohli, conhecido pelo papel na série iZombie, revelou esta semana que sofreu de abusos sexuais na infância.

A revelação foi feita ontem, segunda-feira, nas redes sociais, através de uma publicação feita no Twitter: "Quanto mais guardo este segredo mais sinto que estou a proteger alguém que não merece e a desiludir aqueles que têm medo de falar sobre isto e confrontar o passado. Fui vítima de abusos sexuais na infância. Não estamos sozinhos e não temos culpa", escreveu o ator, hoje com 33 anos, na sua conta do Twitter.

The longer I keep my secret, the longer I feel like I’m protecting someone who doesn’t deserve it and letting down others who are too afraid to step forward and confront their own past. I was a victim of sexual abuse as a child. We are not alone and we are not to blame.