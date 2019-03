Restauração e bebidas cria 50 mil postos de trabalho em dois anos

Governo poupou mais de 17 milhões de euros com a redução da despesa do subsidio de desemprego

Entre 2015 e 2017, o setor da restauração e bebidas criou mais de 50 mil novos postos de trabalho, liderando neste último ano, a criação de novo emprego em Portugal.

Os dados foram divulgados pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) que aplaudiu o governo “pela assertividade e firmeza na reposição da taxa do IVA a 1 de julho de 2016”, uma vez que os resultados apresentados são bastante positivos.

Estes novos postos de trabalho geraram uma receita fiscal para o Estado de mais de 153 milhões de euros. Deste total, mais de 103 milhões provenientes das contribuições para a segurança social, 17,9 milhões com a redução da despesa com o subsidio de desemprego, mais de 10 milhões com IRS e 21 milhões com IRC.

No que diz respeito à receita bruta de IVA do setor, “analisando os anos de 2015 (671,5 milhões €), 2016 (540,3 milhões €) e 2017 (411,6 milhões €)”, verificou-se uma perda acumulada de mais de 259 milhões de euros, “o que significou um apoio médio anual de 86 milhões €, traduzido em capitalização de empresas, investimento e criação de emprego”, explica a Associação.

A AHRESP afirma agora estar à espera da aplicação “da autorização legislativa consagrada no Orçamento de Estado para 2019, que permite ao Governo ampliar a lista de bebidas tributadas à taxa intermédia”. Através desta, a associação explicou ser possível caminhar rumo "à reposição integral da taxa do IVA no setor, o que irá melhorar a competitividade do país a nível externo e aproximar Portugal de países como Espanha, França e Itália, todos estes com IVA de 10%.

Mário Pereira Gonçalves, presidente da AHRESP, afirmou que os dados “comprovam a relevância desta medida fiscal”, uma vez que parou com a quebra de emprego acumulada entre 2013 e 2015, e impediu “o contínuo encerramento de milhares de empresas”, dando a possibilidade de criação de novos postos de trabalho.