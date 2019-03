Cristiano Ronaldo diz que não tem saudades de Portugal

Cristiano Ronaldo diz que tem saudades dos amigos, mas não do país. "Não tenho saudades de Espanha nem de Portugal, as coisas são como são. Obviamente, deixei muitos amigos e um grande clube", afirmou.

CR7 sublinhou, em entrevista à estação televisiva DAZN, que está habituado a viver longe de casa há muito tempo e que isso acaba por facilitar a sua adaptação a "uma cultura diferente".

Sobre a sua saída de Espanha, Cristiano Ronaldo disse: "Deixei um clube que me deu muito amor, pessoas, amigos, mas não tenho saudades do país em si [Espanha], porque tenho as mesmas coisas aqui [em Itália]. Não foi difícil para mim. Foi tudo muito intenso, interessante, mas ambientei-me facilmente, estou feliz", explicou.

Sobre o jogo desta terça-feira, segunda mão dos oitavos com o Atlético de Madrid para a Champions, Ronaldo reconhece que vai ser “um jogo difícil”, mas garante que “se a Juventus jogar bem”, vão conseguir passar.

Recorde-se que na primeira mão, o clube italiano perdeu por duas bolas a zero em Madrid com o Atlético.