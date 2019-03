"Hoje em dia falam muito de jogadores como Mbappé, Messi ou CR7 e esquecem-se de Marega"

Luís Figo elogiou Moussa Marega, jogador do FC Porto, e considerou que este é “um avançado completo”.

"Moussa Marega está atualmente no seu melhor momento, o que ele faz no Porto é simplesmente extraordinário. Hoje em dia, os meios de comunicação falam muito de jogadores como Mbappé, Messi, Cristiano ou Salah, e esquecem-se de falar do Moussa, que faz coisas incríveis. É realmente um avançado completo que é capaz de marcar em todas as posições ", começou por dizer Luís Figo, citado pela página Orange Football Club.

O antigo futebolista acredita mesmo que o futebolista maliano pode alcançar o nível de nomes como Samuel Eto'o e Didier Drogba.

"Com uma visão muito boa de jogo, ele tem uma boa técnica e é impressionante nos duelos aéreos. O que eu mais gosto neste jogador é que ele é capaz de mudar o rumo de uma partida sozinho. Ele é formidável. Se este jovem jogador continuar a trabalhar duro, tenho certeza que ele alcançará o nível dos melhores avançados, que evoluíram no mesmo registro que ele, tal como Samuel Eto'o e Didier Drogba", acrescentou.