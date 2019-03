A reação de Beckham ao ver a estátua do LA Galaxy em sua homenagem | Vídeo

Tudo se tratou de uma partida, mas a reação do jogador já está a correr as redes sociais

James Cordon, apresentador do programa ‘Late Late Show’, decidiu pregar uma partida a David Beckham e a reação do antigo futebolista já está a correr as redes sociais.

O antigo futebolista acreditava que ia ver uma estátua que o LA Galaxy, clube que representou nos últimos anos da sua carreira, havia preparado para o homenagear. No entanto, a cara de surpresa do futebolista ao ver o mau trabalho do escultor não passou despercebida.

Veja o vídeo.