João Mário, futebolista português que atualmente alinha pelo Internazionale, perdeu o pai.

A notícia foi confirmada pelo clube italiano, através das redes sociais.

"A família Nerazzurri está neste momento com o João Mário, que perdeu o seu pai. Um abraço do FC Internazionale Milano e de todos os adeptos 'nerazzurri' #FCIM para o médio e a sua família", lê-se na conta do Twitter do clube.