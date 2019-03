"Virem dizer que o que conseguimos no Estádio da Luz foi por ‘ofertas’ do Benfica é faltar ao respeito"

Na última segunda-feira, o Belenenses SAD empatou por (2-2) frente ao Benfica, no Estádio da Luz. No entanto, muitos foram os comentários de que os golos do conjunto azul haviam acontecido devido a erros das ‘águias’. Agora, André Santos, médio do Belenenses SAD, utilizou as redes sociais para pedir respeito pelo trabalho da equipa.

“Respeitem este grupo! Virem dizer que o que conseguimos no Estádio da Luz contra o primeiro classificado, só o conseguimos por ‘ofertas’ do Benfica, é faltar ao respeito a este grupo pelo excelente trabalho”, começou por escrever o futebolista numa publicação partilhada no Instagram.

“Valorizem sim o grande espetáculo que foi das duas equipas, e deem mérito ao Belenenses que teve uma grande personalidade com bola e sem bola. Todos somos profissionais e todos erramos. Orgulho neste grupo de trabalho. Seguimos juntos”, acrescentou.