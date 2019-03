Suspeito de violência doméstica utilizou Facebook para encontrar "filha desaparecida"

Um homem, suspeito de violência doméstica, utilizou as redes sociais para tentar encontrar a filha menor.

O homem publicou um apelo no Facebook para encontrar a “filha desaparecida”, no Porto, juntamente com uma fotografia. No entanto, de acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, a criança encontra-se com a mãe numa casa-abrigo e estão a fugir à violência doméstica praticada alegadamente pelo pai.

A publicação rapidamente se tornou viral e contou com a solidariedade dos utilizadores da rede social. Contudo, depois de divulgado que se tratava de um falso apelo, os internautas multiplicaram os comentários de indignação para com o agressor.

Segundo o mesmo jornal, o Gabinete de Apoio e Informação à Vítima da PSP confirmou que a criança e a mãe estão em segurança numa casa de abrigo no âmbito de um processo de violência doméstica.

O processo em questão foi iniciado há cerca de um mês.