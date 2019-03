Acidente com autocarro dos Transportes de Braga causa dois feridos

Um autocarro dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) chocou esta terça-feira com uma carrinha dos CTT, provocando dois feridos, um dos quais teve de ser desencarcerado pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

O acidente de viação ocorreu na Rua do Paço, da freguesia de Palmeira, nos arredores da cidade de Braga, causando grandes transtornos ao fluxo rodoviário nesta zona, enquanto decorriam as operações de socorro, sendo desconhecidas as causas do sinistro ou quem o terá causado.

Segundo o comandante das operações de socorro (COS), Luís Pedrosa, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, Luís Pedrosa, revelou ao Diário do Minho ocorreu uma colisão frontal entre as duas viaturas, tendo havido necessidade de desencarcerar uma das vítimas.

Aquele graduado dos Bombeiros Sapadores de Braga, destacou ainda terem sido ambas as vítimas transportadas para o Hospital de Braga, depois de terem sido já estabilizadas e alvo de primeiros socorros.

Nas operações estiveram igualmente os Bombeiros Voluntários de Amares e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Posto Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e regularizou o trânsito, tendo a via sido limpa pelos Bombeiros Sapadores de Braga, por causa dos fluxos deixadas, como combustíveis e óleos, além das peças e vidros partidos.