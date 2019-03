Exibição de Ronaldo não passou ao lado do Sporting

Sporting recordou percurso de CR7 no clube de Alvalade

Cristiano Ronaldo foi o homem da noite com uma exibição que está a correr mundo. O craque português fez um hat-trick frente ao Atlético de Madrid e levou a Juventus aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O Sporting, clube onde o internacional português foi formado, não deixou passar em branco a exibição do avançado e , através do Twitter, recordou o cartão de CR7 quando este frequentava os infantis do clube de Alvalade.

"Quem precisa de Ronaldo? Respeitem o melhor de todos os tempos", lê-se na publicação.