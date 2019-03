Cristiano Ronaldo marcou e Georgina... chorou | Vídeo

Namorada do internacional português não conteve as lágrimas

Cristiano Ronaldo marcou a noite desta terça-feira com uma exibição mágica frente ao Atlético de Madrid. Três golos do craque português levaram a Juventus aos quartos de final da Liga dos Campeões. Nas bancadas, a namorada do internacional português não escondeu a emoção.

Quando Cristiano marcou o terceiro golo da partida, Georgina Rodríguez emocionou-se e o momento já se está a tornar viral nas redes sociais.

Também Cristianinho, o filho mais velho do avançado, esteve de perto a apoiar o pai.