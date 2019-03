Guardas apreendem drone com telemóveis na cadeia de Custoias

Invasão do espaço prisional foi detetada na madrugada desta terça-feira. Guardas identificaram o operador do aparelho e o recluso destinatário

Os guardas prisionais de serviço durante a madrugada de ontem na cadeia de Custoias, em Matosinhos, apreenderam um drone com telemóveis e respetivos carregadores, tendo atuado rapidamente de forma a identificar os remetentes e os destinatários da “encomenda”.

Segundo apurou o i, eram cerca das três horas da madrugada quando, através de vigilância eletrónica, os guardas se aperceberam de que o drone entrou no espaço aéreo do pátio comum do Estabelecimento Prisional do Porto. O aparelho trazia um saco de plástico, suspenso através de um cordel, que seria para entregar a um recluso que se encontrava à espera na janela da sua cela, virada para essa zona exterior. Confrontados com esta situação, os guardas intervieram de imediato e apreenderam os telemóveis e os carregadores, bem como o saco de plástico e o aparelho.

Leia mais no Jornal i