Francisco Assis demite-se do cargo europeu após ser silenciado pelo PS em debate sobre a Venezuela

Eurodeputado do PS era coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-American (EuroLat).

O eurodeputado Francisco Assis, coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-American (EuroLat), demitiu-se do cargo após ser, segundo a sua carta de demissão, silenciado pelo seu próprio partido, o PS, durante um debate de urgência no Parlamento Europeu sobre a Venezuela, que aconteceu ontem, terça-feira.

Francisco Assis justifica a sua demissão por considerar que a sua "dignidade parlamentar e pessoal" foi colocada em causa, escreve o Observador, que teve acesso à carta de demissão.

A demissão foi apresentada ao presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Udo Bullmann, ainda durante o dia de ontem.

"Inexplicavelmente, fui impedido de participar no debate hoje [terça-feira] realizado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre este tema, sem que me tenha sido apresentada uma explicação plausível", pode ler-se na carta, citada pelo Observador.