Cristina Ferreira dá os parabéns a Rita Pereira

Rita Pereira celebra 37 anos esta quarta-feira e Cristina Ferreira não quis deixar passa a data em branco.

A apresentadora fez uma publicação no Instagram, onde se pode ver a atriz com o filho Lonô ao colo, uma fotografia registada durante a produção que Rita Pereira fez, em conjunto com o namorado, Guillaume Lalung, para a revista CRISTINA.

"Esta miúda faz anos hoje. A prenda maior já a recebeu. E eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da sua vida. Um dia muito feliz.”, pode ler-se na descrição.