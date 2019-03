Elemento da embaixada portuguesa em Teerão atingido a tiro

Um funcionário da embaixada de Portugal na capital iraniana foi, durante esta madrugada, alvejado, segundo informação avançada pela agência de notícias IRNA.

Bahram Qassemi, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, adiantou à imprensa que o ataque foi motivado “por hostildade pessoal” e que as investigações continuam a decorrer.

A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar e encontra-se estável.

Babak Namak Shenas, chefe do Centro de Informações da Polícia de Teerão, disse ainda à imprensa internacional que os atiradores terão utilizado uma pistola de pressão de ar, mas ainda não há informações sobre se os suspeitos já foram identificados.