Português de 48 anos morto com sete tiros no Brasil

Rui Miguel Castro de Paulo, de 48 anos, foi morto com sete tiros no passado domingo à tarde, enquanto estacionava uma mota numa oficina ao lado de sua casa.

A vítima foi morta por um homem de capacete, enquanto um cúmplice aguardava numa mota. Depois de terem cometido o crime, fugiram.

O português vivia no Brasil há cerca de cinco anos e já tinha no país uma equipa de construção civil na zona de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, no norte do Brasil.

As motivações que levaram à morte do cidadão português são, para já, desconhecidas, mas as autoridades brasileiras recolheram vários indícios e testemunhos no local.