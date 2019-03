Jovem tentou atirar-se da varanda de casa para fugir do namorado após ser agredida em Penafiel

Vítima tem apenas 19 anos e o alerta foi dado à GNR por um vizinho que se encontrava no local

Esta terça-feira, uma jovem de apenas 19 anos tentou atirar-se da varanda de sua casa, onde vivia com o namorado, para fugir depois de ter sido violentamente agredida em Paços de Ferreira, Penafiel, escreve o Correio da Manhã.

A vítima foi vista a tentar saltar do primeiro andar do prédio pelas 13h40, e o alerta foi dado à GNR por um vizinho que se apercebeu da situação e chamou as autoridades.

A jovem foi posteriormente transportada para o Hospital Padre Américo e o agressor já foi identificado.