Ásia. Vítor Pereira e José Morais derrotados na Champions

Depois de uma primeira jornada risonha, duas derrotas. O Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, e o Jeonbuk Motors, treinado por José Morais, perderam na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, ambos fora de portas e pelo mesmo resultado: 1-0.

Na Coreia do Sul, o campeão chinês caiu perante o Ulsan Hyundai. O brasileiro Júnior Negão, aos 66 minutos, fez o único golo da partida, dez minutos após ser lançado em jogo. Hulk capitaneou a equipa do treinador bicampeão nacional pelo FC Porto entre 2011 e 2013, que passou agora para o segundo lugar do grupo H, atrás precisamente do Ulsan e com os mesmos três pontos dos japoneses do Kawasaki Frontale, que no outro jogo do grupo venceram o Sydney FC, também por 1-0. Na próxima ronda, que se disputará a 10 de abril, o Shanghai desloca-se precisamente à Austrália.

Já na Tailândia, bastou um golo de Supachok Sarachat aos 50' para o Buriram levar de vencida o campeão sul-coreano, orientado pelo antigo colaborador da equipa técnica liderada por José Mourinho. O Jeonbuk caiu assim para a terceira posição, com os mesmos pontos do adversário desta quarta-feira, num grupo liderado pelos japoneses do Urawa Reds, que chegaram aos quatro pontos com o nulo conseguido na China, frente ao Beijing Guoan (último, com um ponto).