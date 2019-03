Ténis. Fabio Fognini confirmado no Estoril Open

São já quatro os integrantes do top-20 do ranking mundial no torneio que se disputará entre 27 de abril e 5 de maio

Fabio Fognini é o sexto nome confirmado para o Estoril Open, que se irá realizar entre 27 de abril e 5 de maio. O tenista italiano, atual 17.º classificado do ranking ATP, junta-se a Kevin Anderson (sexto), Stefanos Tsitsipas (décimo) e Gael Monfils (19.º) como integrantes do top-20 mundial, estando ainda certas as participações de Alex de Minaur (24.º) e do português João Sousa (41.º), detentor do título.

“Estou muito contente por jogar o novo torneio no Estoril. Espero atuar a um bom nível e poder apreciar tudo o que de bom o torneio e essa zona tão bonita de Cascais têm para oferecer. Até breve!”, escreveu Fognini, numa mensagem enviada à organização do único evento luso integrado no ATP Tour. João Zilhão, diretor do torneio, também não escondeu a satisfação por poder contar com um dos melhores tenistas italianos de sempre, que em 2018 conquistou três troféus, tornando-se o primeiro tenista transalpino a consegui-lo desde 1977: "O Fabio é um jogador de caraterísticas técnicas únicas e um dos mais carismáticos tenistas do circuito. O facto de ter optado por jogar este ano no nosso torneio deixa-nos particularmente felizes. Será uma novidade absoluta para o entusiasta público do Clube de Ténis do Estoril e uma garantia de qualidade na terra batida, com sete dos seus oito títulos a serem conquistados no pó de tijolo."

Fognini, de 31 anos, tem jogado esta semana com Novak Djokovic na vertente de pares, estando nas meias-finais do Masters 1000 de Indian Wells. Esta será a primeira vez que vem ao Estoril Open, depois de ter estado no Jamor em quatro ocasiões. A lista final de participantes será divulgada na próxima terça-feira, dia 19, após o fecho das inscrições.