Há alguns anos CR7 disse que era o melhor jogador de todos os tempos... mas riram-se dele | Vídeo

Vídeo volta a tornar-se viral numa altura em que o internacional português está no centro das atenções com a sua exibição frente ao Atlético de Madrid

Na última terça-feira Cristiano Ronaldo marcou a noite com uma exibição mágica frente ao Atlético de Madrid. Em Turim, o craque português marcou os três golos que garantiram a passagem da Juventus aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Depois de deixar o público rendido com a sua performance, a Internet recordou um vídeo de uma entrevista ao internacional português ainda no início da sua carreira, no Manchester United.

Nas imagens vemos Anderson, futebolista que já passou pelo FC Porto, Rio Ferdinand, uma das antigas estrelas do Manchester United, e Cristiano Ronaldo. Quando a jornalista questiona o trio sobre qual o melhor futebolista de todos os tempos, tanto Anderson como Ferdinand respondem Diego Maradona. No entanto, foi a resposta de CR7 que provocou risos: “eu”.

Os anos passaram, mas Ronaldo já sabia que faria história no futebol.

Veja o vídeo.