Luís Figo utiliza redes sociais para desmentir declarações sobre Marega

Luís Figo desmentiu esta quarta-feira as declarações que lhe foram atribuídas pelo portal Orange Football Club acerca de Moussa Margega, jogador do FC Porto.

Através do Twitter, o antigo futebolista garantiu que as declarações publicadas se tratam de “fake news”.

“Dando uso ao direito de resposta que me assiste, venho, por este meio, desmentir as declarações publicadas no site http://orangefootballclub.com. Com todo o respeito que os atletas mencionados merecem, em situação alguma eu proferi tais afirmações. Trata-se portanto de fake news”, escreveu Luís Figo na rede social.

De acordo com a página Orange Football Club, Figo havia considerado Marega um “avançado completo”, comparando-o mesmo a nomes como Messi e Cristiano Ronaldo: “Moussa Marega está atualmente no seu melhor momento, o que ele faz no Porto é simplesmente extraordinário. Hoje em dia, os meios de comunicação falam muito de jogadores como Mbappé, Messi, Cristiano ou Salah, e esquecem-se de falar do Moussa, que faz coisas incríveis. É realmente um avançado completo que é capaz de marcar em todas as posições”.