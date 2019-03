Um dos autores do tiroteio em escola do Brasil partilhou fotos armado no Facebook antes do crime

Depois do massacre, autores acabaram por se suicidar

Um dos autores do massacre que esta quarta-feira matou pelo menos oito pessoas numa escola em Suzano, no Brasil, publicou várias fotografias armado antes do crime.

Os dois autores do crime, que se suicidaram depois do massacre, foram identificados como Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos.

Através do Facebook, Guilherme Taucci Monteiro publicou cerca de 30 fotografias, onde surge a usar uma máscara, armado e a fazer sinais ofensivos.

Recorde-se que o crime ocorreu por volta das 09h40 (12h40 em Lisboa). A Policia Militar de São Paulo confirmou que morreram dentro da escola oito pessoas - seis baleados e os dois autores do crime.

Já no hospital, duas pessoas não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer, perfazendo um total de 10 vítimas mortais.

Há pelo menos 17 feridos.