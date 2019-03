O que pensa Júlio Isidro sobre a canção 'Telemóveis' de Conan Osíris?

Júlio Isidro, presidente do júri na última edição do Festival da Canção, esteve esta quarta-feira no programa ‘Você na TV’, da TVI.

Numa brincadeira com Manuel Luís Goucha, em que ambos os apresentadores colocaram as cabeças dentro de uma caixa de cartão, o apresentador da TVI apoveitou para questionar Júlio Isidro relativamente ao facto de Conan Osíris ser o vencedor do Festival da Canção.

“Também metias dentro de uma caixa e despachavas para longe a canção do Conan Osíris?”, perguntou Manuel Luís Goucha.

“Não, não, não. Eu não me vou pronunciar sobre a canção sem estar na presença do meu advogado, se meteres aqui mais um advogado eu depois respondo.”, brincou o apresentador da RTP.