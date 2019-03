Camião carregado de sucata vira-se na A3

Um camião carregado de blocos de sucata prensada virou no acesso à A3, em Celeirós, no concelho e distrito de Braga.

Apesar do aparato, o condutor e único ocupante do camião não sofreu qualquer ferimento, pelo que nem sequer foi necessário recorrer ao Hospital de Braga.

O veículo tombou para a direita, ao percorrer a curva que a partir das Portagens de Celeirós, em Braga, dão acesso à Auto-Estrada 3 (A3), no sentido Norte-Sul (Valença - Porto), caindo parte da carga para um estrada municipal, na bifurcação entre a Avenida 30 de Junho e a Rua de Reboredo, entre as freguesias de Vimieiro e de Fradelos, no concelho de Braga.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, o Grupo de Braga do INEM, a GNR de Braga e o Subdestacamento de Ponte de Lima do Trânsito da GNR estiverem no local, bem como pessoal da Brisa.