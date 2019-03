Depois de uma noite mágica para Cristiano Ronaldo, Georgina faz declaração de amor

As imagens de Georgina Rodríguez emocionada após o terceiro golo de Cristiano Ronaldo, na última quarta-feira, tornaram-se virais

Depois da exibição mágica do internacional português, que permitiu qualificar a Juventus para os quartos de final da Liga dos Campeões, a namorada deixou-lhe ainda uma declaração nas redes sociais.

"Este 3-0 ninguém te o pode roubar. Merece-lo, não pelos 3 golos desta noite. Merece-lo pela tua dedicação, pelo que consegues no clube onde estiveres. És um reboque para os teus companheiros, um treinador para todos os que te admiramos e apoiamos diariamente. O karma existe. Deus sabe-o, Deus oferece-te, porque o mundo do futebol é teu. Amamos-te. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina", escreveu Georgina na legenda de uma imagem de Cristiano na infância, partilhada no Instagram.