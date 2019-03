Depois do hat-trick de Ronaldo na última terça-feira, que permitiu à Juventus a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, muitas foram as mensagens a elogiar o craque português.

Dolores Aveiro não deixou passar ao lado a exibição mágica do filho e, através do Instagram, partilhou uma imagem de CR7 com uma mensagem.

“Bendita a mãe que te pariu. Meu filho querido”, escreveu Dolores na rede social.

Mas Dolores não foi a única da família a deixar uma mensagem para o futebolista.

“Eu sabia que na hora certa tu calavas aqueles ressabiados que ainda não perceberam que meterem-se contigo é só perder tempo”, escreveu Kátia Aveiro no Instagram.

“Deus nem tarde nem falha!!! O melhor do mundo respondeu como só ele sabe fazer (trabalhando com raça e sangue nos olhos) este cara, este homem o melhor jogador do mundo é meu irmão (obrigada mano por nos dares tantas alegrias”, acrescentou numa outra publicação.

Recorde-se que também a namorada do internacional português, Georgina Rodriguez fez uma declaração de amor nas redes sociais.