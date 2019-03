Vídeo mostra o momento em que Cristiano Ronaldo chegou ao balneário da Juventus

Depois do hat-trick de Cristiano Ronaldo frente ao Atlético de Madrid, na última terça-feira, a imagem do plantel da Juventus no balneário a comemorar a passagem aos quartos-de-final da Champions tornou-se viral nas redes sociais.

Agora, foi partilhado um vídeo que mostra o momento que antecedeu a fotografia e que mostra a equipa a receber Cristiano Ronaldo em euforia.