Cão pastor entra na autoestrada para salvar ovelhas que iam para matadouro

A história foi partilhada pela Guardia Civil espanhola e já está a emocionar a Internet. Ao perceber que o seu rebanho estava a ser levado por um camião, Piqué, um cão pastor, não hesitou e entrou numa autoestrada para perseguir o veículo.

Depois de percorrer vários quilómetros, na AP7, o animal só parou quando foi intercetado pela Guarda Municipal de Forgars de la Selva, em Barcelona, depois do alerta de vários condutores.

Inicialmente, as autoridades pensaram que Piqué estaria perdido, mas só quando entraram em contacto com o dono conseguiram perceber o ato de coragem e proteção do animal.

As ovelhas tinham como destino o matadouro. No entanto, o animal, habituado ao rebanho desde pequeno, só queria protegê-lo.

Os animais nunca param de nos surpreender e vale a pena, por esta e outras histórias semelhantes, fazer um esforço para melhorar as vidas deles” lê-se numa publicação partilhada no Facebook.

"Eles ensinam-nos muitas coisas, algumas destas coisas chamam-lhe instinto. Mas, na verdade, são qualidades, que às vezes fazem pequenas as nossas. Se fossem humanos estaríamos a falar de valores!!!", acrescenta.