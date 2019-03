Ana Rita Clara esteve presente na gala Prémios Arquivo 2019 e utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa, que também marcou presença no evento.

A apresentadora deixou uma mensagem emotiva sobre o Presidente da República e mostrou-se “honrada” por ter a oportunidade de conhecer o “Presidente dos Afetos”.

"O Presidente. O nosso. Grata e honrada por conhecer e estar com o nosso Presidente dos Afetos. 'O verdadeiro Changer'. O nosso Professor, que tanto nos contagia, inspira e nos ensina o poder do humanismo, da solidariedade, do amor e respeito pelo próximo. E a evolução e defesa do nosso povo. Obrigada Professor", escreveu na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.