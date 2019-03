Divulgado video do massacre na escola no Brasil

Foi partilhado um video do massacre que aconteceu na passada qurta-feira, no interior de uma escola em Suzano, S. Paulo, que matou dez pessoas.

O video, que foi editado pela TV Record, não mostra o momento dos disparos, mas pode ver-se uma aluna caída no chão. Nesse momento o atacante entra na escola. Pouco depois, o outro homicida entra no estabelecimento de ensino, que se lança sobre a vítima, empunhando um machado. No video editado não se vê o ataque. Por fim, este segundo atacante é visto a bater e pontapear alunos que tentam fugir do recinto.