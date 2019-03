Oito passos para ajudar o seu bebé a adormecer

Despertares nocturnos frequentes ou acordares precoces são alguns dos fatores que impedem uma noite de sono regular. Se o seu filho não tem noites tranquilas, esse pode ser mais um factor a ter em conta.

Quantos pais passam noites em branco a tentar adormecer os filhos? É muito comum ouvirmos histórias de adultos que já não conseguem concentrar-se no trabalho e que não têm energia para fazer nada em casa.

Todos para a Cama, publicado pela editora Planeta, acompanha os pais em todas as fases do sono do filho, desde a primeira noite que passam junto do bebé até que ele durma no seu próprio quarto a noite inteira sem acordar.

Afastando-se de dogmas e métodos inflexíveis, Álvaro Bilbao – neuropsicólogo e pai de três crianças – fornece estratégias simples, claras e respeitadoras. Comprovadas pela ciência, as técnicas descritas no livro aplicam-se a todos, desde os pais que preferem uma maior autonomia no sono, aos que optam pelo co-sleeping ou o bed-sharing.

Entre muitos outros conselhos, Bilbao deixa oito passos que deve seguir para ajudar o seu bebé a adormecer melhor:



1 – Prepare o seu bebé para um sono gratificante;

2 – Prepare o quarto: tudo no mesmo lugar;

3 – Espere pelo momento certo;

4 – Antes de começar, encha-se de calma;

5 – Prepare tudo para dormir: massagem, fralda, pijama e alimentação;

6 – Leia-lhe uma história;

7 – Ajude-o (quase) a adormecer;

8 – Ajude-o a estar calmo no berço.