CR7 ficou fora das contas do técnico italiano e nem todos gostaram

Fabio Capello, ex-jogador e técnico italiano, disse na última quarta-feira que só houve três génios na história do futebol. No entanto, o nome de Cristiano Ronaldo não constou nas escolhas do treinador, o que acabou por gerar alguma polémica em Itália.

"Na história do futebol só houve três génios: Pelé, Maradona e Messi", disse Fabio Capello, citado pela Sky Sport.

“Obviamente é só a minha opinião. Maradona e Messi não só pensaram em coisas brilhantes, como as colocaram em prática. Junto com Pelé foram e continuam a ser jogadores únicos e impressionantes”, acrescentou.