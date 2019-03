Da tentativa de Panenka a um dos piores penáltis de sempre (com vídeo)

Momento complicado para Celina, uma das maiores figuras do atual plantel do Swansea

De vez em quando, surge um lance assim no futebol. Desta feita tocou a Bersant Celina, médio internacional pelo Kosovo e que até é uma das maiores figuras do plantel do Swansea, atual 15.º classificado no Championship (segundo escalão do futebol inglês).

Com a sua equipa a perder por 1-0 no terreno do West Bromwich Albion, Celina dispôs de uma oportunidade soberana para empatar a partida. O atleta de 22 anos, com passagem de várias épocas pelos escalões da formação do Manchester City, assumiu a marcação de uma grande penalidade, mas... não correu da melhor forma: Celina queria aparentemente tentar marcar "à Panenka", picando a bola e fazendo-a entrar lentamente na baliza, mas acabou por escorregar e nem conseguir rematar, dando apenas um ligeiro toque no esférico.

Veja o caricato lance aqui:

Celina, que soma esta temporada 36 jogos e sete golos pelos swans, está longe de ser o primeiro atleta a quem aconteceu um percalço deste género - uma breve pesquisa no Youtube permite perceber precisamente isso, com várias tentativas de marcar grandes penalidades igualmente insólitas. Mas de entrar instantaneamente para o rol dos maiores falhanços de sempre já não se livra...