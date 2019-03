Encontrada coleção de Michael Jackson com conteúdo pornográfico

'Leaving Neverland', o documentário que expôs os alegados abusos sexuais por parte de Michael Jackson, deu também a conhecer a coleção de pornografia do cantor. Fotografias, vídeos e livros com imagens eróticas e sadomasoquistas faziam parte de uma vasta coleção do rei da pop.

Grande parte das imagens tinham sido encontradas numa busca ao ‘rancho’ ainda antes da morte do cantor. Em 2003, foram descobertas pelo menos sete coleções de imagens com adolescentes nus, porém, as buscas feitas nessa altura terminaram com a absolvição de Michael Jackson dois anos mais tarde.

Na coleção encontrada está também uma imagem de JonBenét Ramsey, assassinada nos anos 90 quando era ainda criança.

Recorde-se que o documentário 'Leaving Neverland' foi lançado no passado dia 4 de março na HBO, e está a gerar muita polémica perante os espectadores, levando muitas rádios a deixarem de passar as músicas do cantor.