O acidente de viação ocorreu na Estrada Nacional 103, que liga Braga a Viana do Castelo, na localidade de Vilar do Monte, do concelho de Barcelos, no distrito de Braga.

As vítimas, ambas mulheres, com 41 e 35 anos de idade, foram imediatamente socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

Militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga tomaram conta da ocorrência.